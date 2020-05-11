Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son dakika: Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde dönem sonu sınavlarının; dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacağını açıkladı.

Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), milyonlarca üniversite öğrencisinin cevabını merakla beklediği "Dönem sonu sınavları nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt verdi.

"SINAVLAR YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK"

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.