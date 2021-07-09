Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman sorusu, YKS sınavının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Gözler şimdi üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman sorusu, YKS sınavının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İstedikleri üniversiteye girmek için sabırsızlanan adaylar, sınav puanlarına göre tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Gözler şimdi üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.