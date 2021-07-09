Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman sorusu, YKS sınavının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Gözler şimdi üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman sorusu, YKS sınavının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İstedikleri üniversiteye girmek için sabırsızlanan adaylar, sınav puanlarına göre tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Gözler şimdi üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Kartal Tibet Müslüm Gürses
Spor Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:19:08. #1.16#

title