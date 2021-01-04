Son dakika! ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
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Son dakika! ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

04.01.2021 05:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 05:14
Son dakika! ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul DHAÜmraniye'de motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul DHA

Ümraniye'de motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Necip Fazıl Caddesi üzerinde aynı yönde ilerleyen N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyon ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kurye olarak çalıştığı öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motor sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan motor sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

 Görüntü dökümü: --------------Kaza yeri-Polis ekiplerinin çalışması-Yerde ki ceset-Ölen sürücünün arkadaşları-Kazaya karışan araçlar-Genel ve detay görüntüler 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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