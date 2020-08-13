Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. 13 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 21 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 912'ye yükseldi. 1243 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 245 bin 635'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 13 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1243 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 21 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 912'ye, toplam vaka sayısı ise 245 bin 635'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 228 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1243 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 228 bin 57'ye yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9 oldu.

AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Bakan Koca, Twitter hesabından "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.