Son dakika: Ukrayna, Donbas'ta bir Rus helikopteri, bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı
AA, Talha Yavuz - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.
Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.
AA / Talha Yavuz - Güncel