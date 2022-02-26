Son dakika: Ukrayna, Donbas'ta bir Rus helikopteri, bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.