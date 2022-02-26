Son dakika: Ukrayna, Donbas'ta bir Rus helikopteri, bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı - Haberler

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Son dakika: Ukrayna, Donbas'ta bir Rus helikopteri, bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Son dakika: Ukrayna, Donbas'ta bir Rus helikopteri, bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

AA / Talha Yavuz - Güncel

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