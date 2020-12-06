Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon
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Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon

06.12.2020 22:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:58

Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon Ukrayna'da kanlı eylem planlarını gerçekleştirmek için başka bir şehre yola çıkan uyuşturucu çetesi, polis baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon

KİEV - Ukrayna'da kanlı eylem planlarını gerçekleştirmek için başka bir şehre yola çıkan uyuşturucu çetesi, polis baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı. Polis, kanlı eylem planlarını gerçekleştirmek için başka bir şehre yola çıkmak üzere olan çetenin, 7 araba ve 25 kişiden oluşan konvoyunun önünü kesti. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan çete üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramada, çok sayıda otomatik silah ve pompalı tüfek bulundu.

Çete üyeleri hakkında, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 263. Maddesi (Kanunsuz olarak silah ve patlayıcı madde taşımak) gereğince işlem yapıldı. Şahısların adliyedeki sorguları devam ediyor.

Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon
Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon
Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon
Ukrayna'da uyuşturucu çetesine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

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