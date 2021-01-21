SoUkrayna'da huzur evinde yangın: 15 ölü, 9 yaralı
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SoUkrayna'da huzur evinde yangın: 15 ölü, 9 yaralı

21.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:03

Son dakika: Ukrayna'da huzurevinde çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Gelen ilk bilgilere göre 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Acil Servis Birimi'nden yapılan açıklamada, saat 15.50 civarında Kharkiv şehrinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktığı bildirildi. İki katlı binada yangın esnasında 33 kişinin olduğu belirtildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI, BAKANI GÖREVE ÇAĞIRDI

Diğer taraftan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, içişleri bakanını olayla ilgili bir soruşturma açmaya ve bunun sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

SoUkrayna'da huzur evinde yangın: 15 ölü, 9 yaralı
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