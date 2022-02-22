Son Dakika! Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dünyaya çağrıda bulundu: Acil yardıma ihtiyacımız var

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basacak.

DÜNYAYA YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Tüm dünyanın dikkatle izlediği bölgede tansiyon bugün de yükselmeye devam ediyor. Ulusal sesleniş konuşması gerçekleştiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, tüm dünyaya çağrıda bulundu. Zelenski, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız. Artık ne yapmalıyız, sadece bakmalı mısınız yoksa bize yardım mı etmelisiniz? NATO'da olup olmamamız fark etmez bize yardımcı olmalısınız. Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa bir tehditle karşı karşıya. Bizim askerlerimiz yarın sizi de koruyacak.

"BURADA BÜYÜK BİR KRİZ YAŞANIYOR"

Bizim sınırımızdaki tehdit tüm Dünya için bir tehdittir. Burada şuan çok büyük bir kriz yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'da tam kapsamlı bir işgali durumunda sıkıyönetim uygulayacağız. Rusya ile tamamıyla diplomatik ilişkilerin kesilmesi değerlendiriyoruz. Yarın Moldova, Litvanya, tüm Avrupa tehdit altında olabilir. Ukrayna sadece barış istiyor ancak her ihtimale hazırlanıyoruz. Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor. Yaptırımlar Kuzey Akım 2 hattının tamamen kapatılmasını içermeli" diye konuştu.

"Savaş olacağını düşünmüyorum" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

TÜRKİYE, RUSYA'NIN ALDIĞI KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Rusya'nın tanıma kararnamesine birçok ülke tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi ise bu sabaha karşı acil koduyla toplandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.