Son dakika: Uganda'da yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika: Uganda'da yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika: Uganda'da yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Uganda'nın kuzeyindeki Arua kentinde top oynarken yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti.

Uganda'nın kuzeyindeki Arua kentinde top oynarken yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, yaşları 13 ila 15 arasında değişen çocuklardan 1'i olay yerinde, 8'i ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle benzer olayların yaşandığı Uganda'da, 2011'de de 18 çocuk aynı nedenle ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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