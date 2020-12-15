Son dakika haberi: Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı
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Son dakika haberi: Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı

15.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:57
Son dakika haberi: Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı

Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 oğluna atış talimi yaptıran baba, 2 çocuğunun eline tüfek, diğer çocuğuna ise tabanca vererek atış yaptırdı. O anları bir de sosyal medya üzerinden paylaşan baba jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Hatipağatolu Köyü Küme Evleri mevkisinde edinilen bilgiye göre Zeki D. (39), 12 - 17 ve 19 yaşlarında olan 3 oğlunun eline tüfek ve tabanca vererek köydeki evlerinin önünde atış yaptırdı.

"ŞİMDİDEN ALIŞIYORLAR"

17 ve 19 yaşındaki 2 oğluna tüfek, 12 yaşındaki oğluna da tabanca veren Zeki D., çocuklarına talimat vererek atış yaptırdı. Meskun mahal içerisinde hiçbir güvenlik önlemi almadan tabanca ve tüfeklerle çocuklarına atış talimi yaptıran baba, bir de atış talimini kendisi telefon kamerasıyla çekerek, "Askere gitmeden talim" ve "Şimdiden alışıyorlar" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Maganda baba, zaman zaman kendisi de çocuklarıyla birlikte atış yaptı.

TABANCA, TÜFEK VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Köyü ve evi tespit eden jandarma ekipleri köy evine baskın yaptı. Baskında baba Zeki D. yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler evde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirirken, atış yapılan yerdeki aramalarda ise 10 adet av tüfeği kapsülü, 5 adet tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Jandarma ekiplerinin baskını ardından gözaltına alınan Zeki D. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ifadesi alınan Zeki D. işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getiren şüpheli çıkarıldığı savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tüfeklere, mühimmatlara el konulurken, bulundurma ruhsatlı olan tabancanın ruhsatı iptal edilerek savcılıkça el konuldu. Baba Zeki D'ye ilgili kanunlardan para cezası kesildi.

Son dakika haberi: Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı
Son dakika haberi: Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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