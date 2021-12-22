Son dakika haberleri: Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika haberleri: Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Sunay Sokak'taki bir gecekonduda, ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri, evde tek başına yaşadığı ve hasta olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Ayhan Köşker'in yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köşker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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