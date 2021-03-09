Son Dakika: Türkiye'de 9 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi

09.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:10

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 9 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 801'i semptomatik olmak üzere 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387'ye yükseldi. Vefat sayısı 66 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 8 bin 639 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 801'i semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 160'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 639 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 289 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 767'si semptomatik olmak üzere 13 bin 215 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (10)
ARTIDANEKSİYE: kongre yaptınız. millet kızdı actınız sisirme oranlar yapıyonuz sonra yasaga deva m kongre bitti cünkü aklıyla milletin oynuyonuzda secimde bunları unutmayız siz bunu başarıyonuz biz degil. artıdan eksiye siz gidiyosunuz!
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MURAT: son hız normalleşmeye devam.
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ALİ: daha bunlar iyi günler bu yaz tüm oteller mecbur açıcak ozaman gör artışı tabi doğru veri verilirse ya ilaç ya aşı yada bir süre kapanma ama komple kapanma gir çıkla olmaz
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