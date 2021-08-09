Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 9 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 731 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 117 oldu. İyileşen hasta sayısı 7 bin 365 olurken toplam 245 bin 253 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. " dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 67.89'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 67.89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 47. 75 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 29 MİLYON 637 BİN 537 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 42 milyon 140 bin 662 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 29 milyon 637 bin 537 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 5 milyon 774 bin 462 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 669 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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