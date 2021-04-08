Son Dakika: Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları yine rekor kırdı. 8 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2316'sı semptomatik olmak üzere 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866'ya yükseldi. Vefat sayısı 258 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 37 bin 914 oldu. Vaka sayıları son olarak dün 54 bin 740'la rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2316'sı semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 258 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 201'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 914 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 615 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

VAKA SAYILARI YİNE REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün görülen vaka sayıları yine rekor kırdı. Vaka sayıları son olarak 7 Nisan'da 54 bin 740'la rekor kırmıştı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 2203'ü semptomatik olmak üzere 54 bin 740 yeni vaka tespit edilmişti.