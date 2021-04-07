Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayısı rekor kırdı. 7 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Vefat sayısı 276 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 503 oldu. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan'da 44 bin 756'yla vefat sayıları da 23 Aralık 2020'de 259'la rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 503 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 194bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 604 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

VAKA VE VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün görülen vaka ve vefat sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 6 Nisan'da 49 bin 584'le rekor kırmıştı. Vefat sayısı ise son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde rekor rakama ulaşmıştı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 2003'ü semptomatik olmak üzere 49 bin 584 yeni vaka tespit edilmişti.