Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayısı rekor kırdı. 7 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Vefat sayısı 276 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 503 oldu. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan'da 44 bin 756'yla vefat sayıları da 23 Aralık 2020'de 259'la rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 503 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 194bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 604 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi

VAKA VE VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün görülen vaka ve vefat sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 6 Nisan'da 49 bin 584'le rekor kırmıştı. Vefat sayısı ise son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde rekor rakama ulaşmıştı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 2003'ü semptomatik olmak üzere 49 bin 584 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi
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Haber Yorumları (6)
OSMAN TOKGONUL: Korona virüsün bu denli ilerlemesinin müsebbibi olan birileri, vicdan azabı çekiyorlar mı acaba ?
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OMER TURAN: ölüyoruz imdat, sizde din iman yokmu. günde 50 bin kişi hasta oluyor. insafsızlık vicdansızlık. ne karınız var bu işten. yazıklar olsun. 5 gün bile kapatamadınız. 9 gün bayram tatillerinde senelerce kapandık.
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ALPASLAN BOZKUR: Yazık günah ya neyi bekliyorsunuz ramazanda değişen hiçbir şey olmayacak ne bekliyorsunuz tam tersi ramazanda daha da yükselecek iftara az saatler kala toplu taşıma araçları tıklım tıklım marketler öyle caddes sokaklar dolup taşacak
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