Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı yine rekor kırdı. 6 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2003'ü semptomatik olmak üzere 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi. Vefat sayısı 211 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 28 bin 498 oldu. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan'da 44 bin 756'yla rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2003'ü semptomatik olmak üzere toplam 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 211 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 667'ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 579bin 185'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 477 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

VAKA SAYISI YİNE REKOR KIRDI

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan'da 44 bin 756'yla rekor kırmıştı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 1706'sı semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edilmişti.