Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '5 bin vaka' hedefine paralel olarak, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 6 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2401'i semptomatik olmak üzere 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982'ye yükseldi. Vefat sayısı 304 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 37 bin 298 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2401'i semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 304 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 187'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 977 bin 982'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 378 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 356 kişi hayatını kaybederken, 2414'ü semptomatik olmak üzere 26 bin 476 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:03:46. #1.16#

title