Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 4 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 248 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olurken toplam 468 bin 152 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 248 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 83 bin 536 hasta taburcu olurken bugün 468 bin 152 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." dedi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 480 bin 352 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 489 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 455 bin 584 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken 107 bin 530 de yeni vaka tespit edilmişti.