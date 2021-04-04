Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı günlerdir süren rekorların ardından düne göre azaldı. 4 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1508'i semptomatik olmak üzere 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50'ye yükseldi. Vefat sayısı 185 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 22 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1508'i semptomatik olmak üzere toplam 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 185 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 263'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 487 bin 50'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 23 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 674 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 311 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 44 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken, 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edilmişti.