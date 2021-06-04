Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 4 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 552'si semptomatik olmak üzere 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi. Vefat sayısı 94 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 617 oldu. Öte yandan vefat sayıları 76 gün sonra 100'ün altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 552'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 976'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 617 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 183 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi

VEFAT SAYILARI 76 GÜN SONRA 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Günlük koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları tam 76 gün sonra 100'ün altına düştü. 20 Mart koronavirüs tablosunda vefat sayıları 95 olarak kaydedilmişti.

DÜN VAKA SAYILARI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 114 kişi hayatını kaybederken, 563'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 602 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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