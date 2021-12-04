Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 228 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 19 bin 463 hasta taburcu olurken bugün 353 bin 35 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,57 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,57 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 632 BİN 985 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 360 bin 977 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 632 bin 985 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 345 bin 485 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken 21 bin 495 de yeni vaka tespit edilmişti.

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