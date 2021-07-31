Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 31 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 332 vaka tespit edilirken yine 20 bin sınırını aştığı görüldü. Vefat sayısı 79 olurken iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 752 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 107 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 259 bin 196'ya yükseldi.

"DURUMU TERSE ÇEVİRMEK MÜMKÜN"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.03'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43.93 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 27 MİLYON 269 BİN 936 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 982 bin 884 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 269 bin 936 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 885 bin 70 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 83 de yeni vaka tespit edilmişti.