Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 31 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 332 vaka tespit edilirken yine 20 bin sınırını aştığı görüldü. Vefat sayısı 79 olurken iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 752 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 107 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 259 bin 196'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi

"DURUMU TERSE ÇEVİRMEK MÜMKÜN"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.03'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43.93 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 27 MİLYON 269 BİN 936 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 982 bin 884 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 269 bin 936 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 885 bin 70 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 83 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Çağatay Akman Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Hakan Reçber Roger Schmidt Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:36:56. #1.16#

title