Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 30 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 15 olarak gerçekleşti ve toplam vefat sayısı 5 bin 674'e yükseldi. 967 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 229 bin 891'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
30.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 30 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 236 test yapıldı ve 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 674'e, toplam vaka sayısı ise 229 bin 891'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 213 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 982 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 213 bin 539'a yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı yüzde 9,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

"YENİ HASTA SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadelerini kullandı.

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