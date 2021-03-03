Son Dakika: Türkiye'de 3 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 3 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 689'u semptomatik olmak üzere 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836'ya yükseldi. Vefat sayısı 65 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 191 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 689'u semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 771'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 734 bin 836'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 224 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 668'i semptomatik olmak üzere 11 bin 837 yeni vaka tespit edilmişti.