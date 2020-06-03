Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı ülkemizde düşüş trendi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 24 hasta hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 961 hasta ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 24 hasta hayatını kaybetti. 52 bin 305 test yapılırken, 867 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 609'a, toplam vaka sayısı ise 166 bin 422'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 131 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 931 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 130 bin 852'ye ulaştı.

ENTÜBE HASTA VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı da her geçen gün azalıyor. Bakanlığın verilerine göre, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612'ye, toplam entübe hasta sayısı ise 261'e düştü.

"TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM"

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım" ifadelerini kullandı.