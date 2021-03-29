Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre artarken en son 3 Aralık'ta kaydedilen 32 bin sınırı da yeniden aşıldı. 29 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1325'i semptomatik olmak üzere 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'ye yükseldi. Vefat sayısı 154 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 15 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1325'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 154 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 230'a toplam vaka sayısı ise 3 milyon 240 bin 577'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 998 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 4 AY ÖNCE 32 BİN SEVİYESİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan koronavirüs salgınında 4 ay sonra 32 bin vaka sayısı aşılmış oldu. Son olarak 3 Aralık'ta 32 bin 381 vaka görülmüştü.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 1305'i semptomatik olmak üzere 32 bin 381 yeni vaka tespit edilmişti.