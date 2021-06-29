Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında iki gündür artış yaşanıyor. 29 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi. Vefat sayısı 53 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 536 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 536 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 730 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken, 431'i semptomatik olmak üzere 5 bin 283 yeni vaka tespit edilmişti.