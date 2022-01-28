Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 210 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 85 bin 503 hasta taburcu olurken bugün 438 bin 252 test yapıldı.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayıları sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,35 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,47 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,35 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 612 bin 186 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 357 BİN 621 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 396 bin 805 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 357 bin 621 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 793 bin 257 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 82 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken 82 bin 180 de yeni vaka tespit edilmişti.