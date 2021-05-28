Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 656'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı da bugün 12 bin 284 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 656'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 134'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 12 BİNİN ÜSTÜNDE

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 12 bin 284 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 454 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 8 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybederken, 673'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 426 yeni vaka tespit edilmişti.