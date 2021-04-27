Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı günler sonra artışa geçti. 27 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2703'ü semptomatik olmak üzere 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi. Vefat sayısı 346 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 45 bin 592 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2703'ü semptomatik olmak üzere toplam 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 346 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 57'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 46 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 45 bin 592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 549 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 40 BİNİN ALTINDAYDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 353 kişi hayatını kaybederken, 2716'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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