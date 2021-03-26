Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre arttı. 26 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1253'ü semptomatik olmak üzere 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94'e yükseldi. Vefat sayısı 153 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 20 bin 208 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1253'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 153 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 772'ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 149 bin 94'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 208 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 810 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 28 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 1210'u semptomatik olmak üzere 28 bin 731 yeni vaka tespit edilmişti.