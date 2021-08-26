Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 26 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 616 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 257 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 205 olurken toplam 297 bin 68 test yapıldı. Öte yandan vefat sayıları tam 107 gün önceki seviyeyi gördü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 257 kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 205 hasta taburcu olurken bugün 297 bin 68 test yapıldı.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYACAK MIYIZ?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" ifadelerini kullandı.