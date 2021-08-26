Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 26 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 616 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 257 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 205 olurken toplam 297 bin 68 test yapıldı. Öte yandan vefat sayıları tam 107 gün önceki seviyeyi gördü.