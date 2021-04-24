Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 24 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2905'i semptomatik olmak üzere 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'ya yükseldi. Vefat sayısı 339 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 297 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2905'i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 11'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 297 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 49 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 343 kişi hayatını kaybederken, 3089'u semptomatik olmak üzere 49 bin 438 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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