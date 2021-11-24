Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 24 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 27 bin 592 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise ağustos ayı seviyelerine düşerek 175 oldu. İyileşen hasta sayısı 28 bin 285 olurken, toplam 364 bin 351 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise ağustos ayı seviyelerine düşerek 175 oldu. Tedavisi tamamlanan 28 bin 285 hasta taburcu olurken bugün 364 bin 351 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,41 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 726 bin 75'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 119 bin 518 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 192 bin 722 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 11 bin 532 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybederken 28 bin 170 de yeni vaka tespit edilmişti.
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