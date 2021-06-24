Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşse de 5 bin vaka hedefinden hala çok uzaktayız. 24 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 488'si semptomatik olmak üzere 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi. Vefat sayısı 59 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 846 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 488'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 417'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 486 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 752 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 550'si semptomatik olmak üzere 5 bin 809 yeni vaka tespit edilmişti.