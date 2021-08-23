Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 23 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 857 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 232 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 833 olurken toplam 282 bin 528 test yapıldı. Artan vefat sayılarıyla ilgili Bakan Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 833 hasta taburcu olurken bugün 282 bin 528 test yapıldı.

"KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 74.62'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 74.62 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.05 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 408 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 317 bin 869 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 408 bin 683 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 787 bin 868 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 622 de yeni vaka tespit edilmişti.