Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 22 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195'ten 193'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olurken, toplam 361 bin 5 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 935 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 5 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,33 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 67 bin 208 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 93 bin 635 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 935 bin 75 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken 21 bin 177 de yeni vaka tespit edilmişti.
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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