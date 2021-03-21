Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi

21.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:29

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azalırken vefat sayısı arttı. 21 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 965'i semptomatik olmak üzere 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122'ye yükseldi. Vefat sayısı 8 Şubat'tan sonra ilk kez 100'ü aşarak 102 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 17 bin 615 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 965'i semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 102 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 61'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 13 bin 122'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 615 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 568 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 934'ü semptomatik olmak üzere 21 bin 61 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi
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