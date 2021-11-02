Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 224 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 837 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 533 test yapıldı.

"TEK DOZ, SONUÇ ALMAK İÇİN YETERSİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,70 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,38 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 663 bin 497'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 846 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 477 bin 173 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 846 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 213 bin 658 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNE ÇIKMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken 28 bin 678 de yeni vaka tespit edilmişti.

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