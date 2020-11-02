Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2302 artarak 379 bin 775 oldu. 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 402'ye çıktı. Ağır hasta sayısı da düne göre 164 artarak 2341'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2302 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 76 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 402'ye, toplam vaka sayısı ise 379 bin 775'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1521 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1521 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 7'ye yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260, ağır hasta sayısı ise 2341'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 164 ARTTI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.