Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı . 18 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 680 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 66 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olurken toplam 233 bin 946 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 835 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 233 bin 946'ya yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.74'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33.38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 20 MİLYON 719 BİN 853 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 942bin 491 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyon 719 bin 853olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 628 bin 139 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 666 da yeni vaka tespit edilmişti.