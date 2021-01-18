Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi

18.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:15

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 18 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 749'u semptomatik olmak üzere 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 164 artarak toplamda 24 bin 161'e çıktı. Hasta sayısı ise 231 gün sonra 700'lü rakamları gördü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 749'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 161'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 392 bin 963'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 905 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 183'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

HASTA SAYISI, 231 GÜN SONRA 700'LÜ RAKAMLARI GÖRDÜ

Koronavirüs verilerindeki sevindiren düşüş, hasta sayısında da devam ediyor. 2 Haziran 2020'de 786 olarak kaydedilen hasta sayısı, bugün 749'a kadar düşüş gösterdi.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (15)
NE İLGİNÇTİR Kİ: Ne çabuk unutuyoruz trafik kazalarında her bayram ölüm ler günlük koronadan ölümler kadar dı kahroluyor özülüyor duk şimdi bu sayılara öyle alıştık ki TV haberlerinde bazı spikerler haberi verirken bugün veriler sevindirici düşme var diyebiliyor.
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SAHİN: evet arkadaslar asilar 5 gunde etki yapti 1 ay sonra herkes asilanmadan asinin korkusuyla korona ulkeyi terkedecek
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YAGMUR: vaka sayisina dusukmu diyorsunuz acaba vefat sayisi coktur siz de diyiorsunuz ki dusuktur diyiorsunuz peki neden acaba yorumum bitti
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