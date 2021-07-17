Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 17 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 666 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 38 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 490 olurken toplam 234 bin 161 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 490 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 234 bin 161'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.61'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.61 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32.79 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 20 MİLYON 351 BİN 388 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 860 bin 587 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyon 351 bin 388 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 605 bin kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 35kişi hayatını kaybederken, 6 bin 918 de yeni vaka tespit edilmişti.