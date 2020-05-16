Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı azalıyor. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 Mayıs'ta açıklanan verilere göre 41 artarak 4096'ya yükseldi. Son 24 saatte 1610 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananları 16 Mayıs verileriyle açıkladı. Buna göre son 24 saatte 41 kişinin daha hayatını kaybetti, bin 610 kişiye yeni tanı kondu. Vaka sayısı ise 148 bin 67'ye yükseldi.

"VEFAT EDENLERİN ORANI AZALIYOR"

Bakan Koca, verileri paylaştığı mesajında ise şunları yazdı: "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım."

TEST SAYISI TEKRAR 40 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Son günlerde 40 binin altında olan koronavirüs test sayısı tekrar 40 binin üzerine çıktı ve 42 bin 236 oldu. Toplam test sayısı ise 1 milyon 589 bin 625'i buldu.

BUGÜN 2 BİN HASTA İYİLEŞTİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 2 bin 4 kişi iyileşirken toplam iyileşen hasta sayısı 108 bin 137 oldu. 906 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 474 kişi ise solunum cihazına bağlı durumda.