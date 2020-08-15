Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 15 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 21 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 955'e yükseldi. 1256 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 248 bin 117'ye yükseldi. Böylece, son 45 günün yüksek pozitif tanı "yeni hasta" sayısına ulaşıldı.

15.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 15 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1256 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 21 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 955'e, toplam vaka sayısı ise 248 bin 117'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 230 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972'ye yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DAN YENİ UYARILAR GELDİ

Bakan Koca, "Son 45 günün yüksek pozitif tanı 'yeni hasta' sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
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