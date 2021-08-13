Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düşerken, vefat sayısı yükseldi. 13 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 372 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 157 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 492 olurken toplam 285 bin 242 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 261372 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 492 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 285 bin 242'ye yükseldi.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 70.41'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 70.41 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52.21 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 32 MİLYON 406 BİN 947 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 43 milyon 704 bin 072 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 32 milyon 406 bin 947 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 6 milyon 510 bin 396 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 261 de yeni vaka tespit edilmişti.