Son Dakika: Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 12 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 671'i semptomatik olmak üzere 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi. Vefat sayısı 243 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 41 bin 218 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2671'i semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 182'ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 41 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 41 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 891 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE ARTTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 2548'i semptomatik olmak üzere 50 bin 678 yeni vaka tespit edilmişti.