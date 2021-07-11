Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayısı aynı kaldı. 11 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 261 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 37 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olurken toplam 222 bin 068 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 242 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 222 bin 068'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 60.74'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 60.74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27.63 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 17 MİLYON 152 BİN 942 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 37 milyon 698 bin 483 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 17 milyon 152 bin 942 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 2 milyon 887 bin 404 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 530 de yeni vaka tespit edilmişti.