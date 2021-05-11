Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 11 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1582'si semptomatik olmak üzere 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433'e yükseldi. Vefat sayısı 278 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 22 bin 253 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1582'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 589'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 253 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybederken, 1734'ü semptomatik olmak üzere 13 bin 604 yeni vaka tespit edilmişti.

SINIR, 5 BİN VAKA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirtmişti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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