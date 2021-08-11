Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son dönemin en yüksek seviyesi görüldü. 11 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 356 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 128 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 363 olurken toplam 278 bin 263 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 128 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 363 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 278 bin 263'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi

"ARTIK AŞI VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 69.19'YA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 69.19 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 50.24 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 80 milyon 311 bin 362'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 31 MİLYON 186 BİN 864 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 42 milyon 944 bin 623 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 31 milyon 186 bin 864 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 6 milyon 179 bin 875 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 26 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 597 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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